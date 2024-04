Amazon apre a Vercelli il primo Innovation Lab in Europa

Amazon ha aperto, in Piemonte, le porte dell'unico Operations Innovation Lab in Europa, un centro tecnologico in cui vengono testate le tecnologie che vengono poi implementate nei siti logistici dell'azienda a livello internazionale. Situato in un'area dedicata all'interno del centro di distribuzione MXP3 di Vercelli, l'Innovation Lab è uno dei tre laboratori esistenti al mondo assieme a quelli di Seattle e Boston, negli Stati Uniti. "L'intelligenza artificiale - spiega Amazon - è usata a servizio del benessere e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività logistiche". "Il fatto che sia stata scelta l'Italia per un polo di ricerca e innovazione così unico ci rende orgogliosi - sottolinea Mariangela Marseglia, country manager di Amazon per l'Italia e la Spagna -. L'azienda attribuisce al nostro Paese un ruolo strategico per lo sviluppo della sua operatività economica. Dal suo arrivo in Italia, ha investito oltre 16,9 miliardi di euro con la creazione di oltre 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato". Stefano La Rovere, direttore internazionale Robotica in Amazon, ha evidenziato come "ogni giorno, nel laboratorio di Vercelli, scienziati e ingegneri da tutto il mondo lavorano per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità delle attività logistiche di Amazon".