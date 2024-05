Almaviva: '2023 ancora in crescita, ricavi oltre un miliardo'

L'assemblea degli azionisti di Almaviva ha approvato all'unanimità il bilancio 2023 chiuso con un fatturato del gruppo che ha superato il miliardo di euro attestandosi nel 2023 a 1.156 milioni, + 8% sull'anno precedente. "Il 2023, che ha segnato 40 anni di attività imprenditoriale- - commenta il presidente del gruppo, Alberto Tripi -, è stato un anno di ulteriore crescita, positivo per il gruppo Almaviva sia in termini di fatturato che di marginalità, in tutti gli ambiti del business. Negli anni siamo cresciuti in modo sostenibile, tanto in Italia quanto all'estero, trasformando le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica nella creazione di valore condiviso". "Un percorso di crescita - prosegue - accompagnato dalla continua integrazione di competenze e nuovi talenti, considerando le persone la nostra risorsa più preziosa. Nell'ultimo triennio abbiamo assunto in Italia circa tremila professionisti, oltre mille nel solo 2023, in buona parte giovani sotto i 30 anni, per il 2024 abbiamo definito un ambizioso piano di ingresso di nuove professionalità sul territorio nazionale". Nel cda della capogruppo Almaviva spa entra come amministratore indipendente l'ex dg di Confindustria, Francesca Mariotti I dati finanziari del 2023 - evidenzia la società - "descrivono un percorso di crescita del gruppo sintetizzato nell'Ebitda adjusted a 211 milioni (+16,4%) e nella marginalità adjusted del 18,3%. Indicativo anche il backlog che si colloca a circa 2,5 miliardi, pari a 3,0x i ricavi 2023. Infine, la leva finanziaria (rapporto debito netto/Ebitda) a 0,9x".