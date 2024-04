Allerta conti pubblici in Francia, preoccupazione Alto consiglio

La situazione dei conti pubblici francesi resta ''preoccupante'': è quanto affermato oggi dall'Alto consiglio per le finanze pubbliche di Parigi, un organismo consultivo incaricato di analizzare lo stato dei conti pubblici della Francia. Sempre secondo le Haut Conseil des Finances Publiques, la previsione avanzata dall'esecutivo di una crescita all'1% del Pil nel 2024 ''resta ottimistica'', ma non ''irraggiungibile''. La stima dell'1%, rivista al ribasso un mese fa, rimane comunque superiore alle previsioni delle principali organizzazioni internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) o l'Ocse, che indicano rispettivamente 0,7% e 0,6% per il 2024.