Al Monaco Women Forum il dibattitto sulla convergenza digitale

Più sono le tecnologie e le soluzioni digitali a disposizione di un'organizzazione, più è necessario farle lavorare insieme: è la cosiddetta convergenza digitale, argomento che sarà al centro della settima edizione del Monaco Women Forum che si svolgerà il 22 marzo al centro congressi One Monte-Carlo. Cinzia Sgambati-Colman, fondatrice del forum, ha invitato otto esperte di diversi settori e due moderatori, ossia Maria Betti, ex direttore della sicurezza nucleare alla Commissione europea e presidente del Consiglio scientifico dell'Istituto oceanografico della Fondazione Alberto I e Laurent Marochini, responsabile dell'innovazione nel dipartimento titoli della Société Générale. Il forum ospiterà esperti di convergenza digitale nei loro settori come cybersecurity, finanza, AI e mobilità. A Monte-Carlo sarà assegnato anche il premio Monte-Carlo donna dell'anno, riconoscimento internazionale ideato per riconoscere e distinguere le donne di tutto il mondo che, attraverso le loro azioni personali o professionali, hanno raggiunto risultati straordinari e non necessariamente noti. La dodicesima edizione del premio, ideato da Cinzia Sgambati-Colman assegnerà tre riconoscimenti: il primo sarà assegnato alla vincitrice per i suoi progetti internazionali; il secondo per le sue iniziative nel Principato di Monaco mentre il terzo sarà un premio speciale che quest'anno sarà assegnato a un'istituzione internazionale. Il tema scelto per quest'anno è 'intelligenza artificiale e sicurezza informatica'.