Aie, meeting dei ministri di Energia e Clima del mondo

I ministri dell'Energia e del Clima di tutto il mondo si incontreranno a Parigi il 13 e 14 febbraio prossimi per la riunione ministeriale del 2024 convocata dall'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) per fare il punto sugli ultimi sviluppi nei mercati energetici, nelle politiche e nelle transizioni del settore e per definire la direzione strategica dell'Agenzia per i prossimi anni. Lo ricorda l'Agenzia rilevando che sarà anche l'occasione per celebrare il 50/o anniversario della fondazione dell'Aie da parte dell'Ocse, con eventi speciali, tra cui una serie di dialoghi ad alto livello e un forum sull'innovazione energetica. La riunione ministeriale del 2024 sarà copresieduta dai ministri di Irlanda e Francia. Parteciperanno anche amministratori delegati delle più importanti società energetiche e leader della finanza e della società civile. La riunione ministeriale dell'Aie del 2024 "arriva in un momento cruciale per i mercati dell'energia e la transizione verso l'energia pulita a livello globale - osserva l'Aie - Le questioni principali includono i rischi per la sicurezza energetica legati all'invasione russa dell'Ucraina, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e gli sforzi internazionali per realizzare i risultati emersi dalla conferenza sui cambiamenti climatici Cop28" di dicembre scorso a Dubai.