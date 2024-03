Ai dipendenti di Banco Bpm un premio da 1.800 euro

Le organizzazione sindacali e Banco Bpm hanno firmato un accordo che prevede un premio da 1.800 euro per tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo. Lo rende noto la Fabi. Oltre al premio aziendale che passa da 1.500 a 1.800 euro è stata concordata l'erogazione di un primo importo di 5.800.000 euro (corrispondente a 300 euro per ogni dipendente del gruppo) da destinare a una progressiva armonizzazione delle differenze tuttora esistenti in particolare nell'ambito della previdenza e dell'assistenza sanitaria. L'incremento economico riveniente da questi due accordi corrisponde al 40% anno su anno. Sono stati inoltre contestualmente sottoscritti gli accordi di rinnovo delle giornate di astensione volontaria retribuite al 40% e di ampliamento dello smart learning.