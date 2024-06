Agens, 'sui trasporti pubblici siamo sulla strada giusta'

"Per il trasporto pubblico siamo sulla strada giusta". Così Agens, l'agenzia di Confindustria per la mobilità pubblica, commenta gli ultimi dati del focus della Commissione europea e Istat sulla qualità della vita nelle città italiane e europee. "Lo scenario che emerge, in particolare sul trasporto pubblico, indica che l'auto, in generale, è ancora il mezzo più usato per la mobilità, ma alcune delle nostre maggiori città raggiungono per il trasporto pubblico già i livelli di quelle europee con l'oltre 80% di gradimento, come Milano, Bolzano e Trieste. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare ancora e soprattutto sul Centro e il Mezzogiorno dove però i centri cittadini scontano più un problema ambientale che imprenditoriale e dove non mancano le eccellenze. Abbiamo bisogno di ripensare il settore in chiave europea, concorrenziale ed aperta. Deve diventare un asset fondamentale per il Paese. Siamo fiduciosi".