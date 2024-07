Agcom, tlc valgono 27 miliardi, il mercato torna a crescere

Le tlc, o come con l'evoluzione tecnologica vengono definite ora 'le comunicazioni elettroniche', hanno smesso di bruciare valore. "Il mercato nel 2023 supera i 27 miliardi di euro, arrestando una tendenza alla riduzione in atto da anni, ancorché persista, rispetto al 2019, una flessione di circa il 10% (pari, in valore, ad oltre 2,9 miliardi di euro)". Sono i dati pubblicati nella Relazione annuale di Agcom che commentandoli spiega l'andamento con "la crescita delle risorse della rete fissa, indotta dalle nuove modalità di comunicazione, di organizzazione del lavoro e di consumo di media (in particolare allo streaming di contenuti video), che, dalla fase pandemica in poi, caratterizza la nostra esperienza". "L'aumento del traffico è stato reso possibile grazie a (e, nel contempo ha stimolato) un costante adeguamento della rete. Le linee broadband complessive sono stimate in circa 19,12 milioni di unità, risultando in crescita sia su base trimestrale (+100 mila linee circa), che su base annua (+110 mila) controbilanciando la flessione delle linee DSL" si legge nella relazione.