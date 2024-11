A.Fontana, su F. Fiera io e Sala non possiamo fare richieste

Sarà Fondazione Fiera Milano a decidere cosa fare ora che Enrico Pazzali, indagato nell'inchiesta su un presunto network di spie, si è autosospeso. Su questo infatti "sarebbe incongruo" che arrivassero richieste da parte del presidente della Regione Attilio Fontana e del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Così ha spiegato il governatore lombardo a margine di un convegno sull'uso dell'intelligenza artificiale nella didattica. "Pazzali si è autosospeso. Esiste un vicepresidente che subentra, esiste un consiglio il quale è delegato ad assumere tutti i provvedimenti del caso. Mi sembra che questa settimana si riunisca e ascolteremo quelle che saranno le decisioni e le richieste che verranno avanzate" ha sottolineato. "Noi dall'esterno non possiamo fare niente, non possiamo fare richieste in questo senso. Parlo costantemente con Sala; è soltanto la Fondazione che nella sua autonomia deve prendere le decisioni che ritiene più opportune. Sarebbe incongruo - ha concluso - che io e Sala facessimo una richiesta in questo senso".