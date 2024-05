Acea, nel primo trimestre utile gruppo a 83 milioni, +14,8%

Acea chiude il primo trimestre 2024 con un utile netto del gruppo post minorities a 83 milioni, in crescita del 14% rispetto allo stesso trimestre dell'esercizio precedente. "L'utile netto ricorrente del gruppo - indica la società - è pari a 85 milioni di euro, in aumento del 16,6%. La focalizzazione sulla gestione dei costi e degli investimenti, insieme alla crescita organica, hanno più che compensato i maggiori ammortamenti legati agli investimenti effettuati". I ricavi consolidati scendono a 1,026 miliardi rispetto a 1,239 miliardi del primo trimestre 2023: "Risentono principalmente della flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti, Illuminazione Pubblica e Ambiente, pari a circa 0,6 miliardi, registrano nel periodo un aumento dell'1%". Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2024 sono pari a 247,5 milioni, in riduzione rispetto ai 258,2 milioni di del priomo trimestre 2023 "a causa di una diversa pianificazione". E' confermata la guidance 2024. "I risultati del primo trimestre dell'anno mostrano un andamento positivo e in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, grazie principalmente agli investimenti effettuati nei business regolati, con una posizione finanziaria netta solida e coerente con le nostre previsioni", commenta l'amministratore delegato Fabrizio Palermo. "Restiamo fortemente impegnati nell'attuazione del piano industriale - evidenzia - con risultati attesi in linea con la guidance comunicata al mercato"