Acea, investimenti a 7,6 miliardi a supporto del Paese

Disco verde da Acea al piano industriale 2024-2028 che prevede investimenti a 7,6 miliardi di euro "ai massimi di sempre", un dividendo in crescita del 4% annuo nel periodo 2023-2028 per una una distribuzione complessiva di oltre un miliardo di euro. Lo comunica la società dopo l'approvazione del business plan da parte del cda che ha dato il via libera anche al bilancio 2023. Il Piano "che abbiamo chiamato 'Green Diligent Growth' prevede una significativa crescita e focalizzazione su tre business regolati per rendere le nostre infrastrutture sempre più sostenibili e resilienti, con 7,6 miliardi di euro di investimenti a supporto dello sviluppo del Paese", spiega l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. I conti 2023 si sono chiusi con un utile netto ricorrente del Gruppo pari a 280 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2022 e l'Ebitda salito a 1.391 milioni (+7%). I ricavi consolidati sono scesi del 10% a 4.649 milioni, risentendo principalmente della forte flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti & Smart Cities e Ambiente, pari a 2,4 miliardi di Euro, rappresentano oltre il 50% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 6%.