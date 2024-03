Accordo di coesione con il Molise, 445 milioni per 42 progetti

L'accordo di sviluppo e della coesione tra governo e Molise, firmato da Giorgia Meloni e il governatore Francesco Roberti, assegna complessivamente alla Regione risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per 444,9 milioni di euro. Lo spiega il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto che coordina il lavoro tra le amministrazioni centrali competenti per materia e le amministrazioni regionali, specificando che sul totale 37,1 milioni sono "già assegnati come anticipo nel 2021 con la Delibera CIPESS n. 79. " "Si tratta di una disponibilità finanziaria importante che la Regione ha scelto di impegnare per 42 interventi in diversi ambiti tematici, che vanno dalla ricerca sull'intelligenza artificiale al campo biomedico, dai servizi per le università a quelli a sostegno delle persone fragili, fino alla valorizzazione dell'attrattività turistica, alla tutela ambientale e alla mobilità stradale", sintetizza il ministro. Quello con il Molise è "il sedicesimo Accordo per la coesione finanziato con le risorse Fsc per il periodo 2021-2027, il terzo per il Mezzogiorno e, a dimostrazione che il governo sta lavorando alacremente anche per definire gli Accordi con le regioni del Sud, tra poche ore sigleremo il quarto con la regione Basilicata", conclude Fitto.