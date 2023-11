Acciaierie d'Italia, nessun confronto ieri su modifica quote

"Acciaierie d'Italia Holding conferma la convocazione dell'Assemblea dei Soci in data 6 dicembre 2023 e smentisce invece che una qualsivoglia modifica delle attuali quote di partecipazione nella Società sia stata in alcun modo oggetto di confronto tra gli azionisti nell'Assemblea di ieri". E' quanto si legge in una nota del gruppo "in merito a quanto pubblicato dai media in data odierna". Alcuni quotidiani nell'edizione odierna scrivono che Arcelor Mittal avrebbe messo sul piatto la questione.