A2a prevede investimenti per 22 miliardi di al 2035

A2a ha approvato il nuovo piano strategico 2024-2035 che prevede 22 miliardi di euro di investimenti in 12 anni di cui: 6 miliardi per l'economia circolare e 16 miliardi per la transizione energetica. Oltre il 70% degli investimenti previsti entro il 2030 è autorizzato o già in corso di realizzazione. La transizione ecologica si conferma il "cardine della strategia del gruppo, con i due pilastri economia circolare e transizione energetica che guidano un piano di investimenti da 22 miliardi di euro in dodici anni, focalizzato su infrastrutture, persone e imprese, decarbonizzazione e sviluppo future-fit", spiega A2a in una nota.