A Trieste numerosi treni cancellati per lo sciopero

Sono numerosi i treni in arrivo alla stazione ferroviaria di Trieste che sono stati cancellati; altri, invece, sono giunti ma con ritardo: è la situazione nel tardo pomeriggio riferita allo sciopero nazionale indetto dalle ore 21:00 di ieri alle 21:00 di oggi. Si registrano disagi tra i viaggiatori, molti dei quali hanno dovuto rinunciare al viaggio o alla gita, vista la bella giornata. Le cancellazioni hanno riguardato treni regionali ma anche i treni ad alta velocità. Non sono ancora stati diffusi dati ma, da una rapida stima i treni soppressi potrebbero essere circa un terzo del totale. Intorno alle 19 per quanto riguarda le partenze, invece, la circolazione appare più stabile, quasi normale.