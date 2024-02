A Telespazio il contratto per i servizi SatCom ai Paesi Ue

Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), si è aggiudicata dall'Agenzia Europea per la Difesa (EDA), attraverso la sua controllata Telespazio France, il contratto quadro per la fornitura dei servizi SatCom ai Paesi europei. Lo comunica l'azienda spiegando che "l'accordo ha l'obiettivo di fornire agli Stati membri dell'Unione Europea, alle entità europee e agli attori impegnati nelle politiche di sicurezza e difesa comune dell'Ue servizi di comunicazioni satellitari indispensabili, in termini di criticità, resilienza e sicurezza, oltre che commercialmente accessibili. Il contratto ha una durata di quattro anni e un valore di diverse decine di milioni di euro".