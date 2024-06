A Delfin dividendi per 830 milioni, asset per 40 miliardi

L'assemblea di Delfin, presieduta da Francesco Milleri, ha approvato all'unanimità il bilancio 2023 che - si legge in una nota - ha evidenziato "un altro anno record per redditività e crescita del valore delle diverse partecipazioni in portafoglio". In particolare Delfin ha incassato dividendi per circa 890 milioni di euro, in crescita del 23% sul 2022. Sulla base degli "andamenti ottimali" delle partecipate, la holding stima di superare per la prima volta nel 2024 un miliardo di euro di cedole. Il valore delle partecipazioni raggiunge i 40 miliardi, dopo una crescita del 50% in 24 mesi.