90% del PIL italiano, Big del web, Amazon in vetta

Nel 2022, il giro d'affari aggregato delle 25 maggiori WebSoft mondiali ha raggiunto la cifra di 1.792 miliardi di euro, pari al 90% del Pil italiano. In uno scenario dominato da lungo tempo dagli Stati Uniti e dalla Cina, quasi tutti i ricavi sono stati prodotti in questi due Paesi: il 70% del fatturato WebSoft è stato generato dai colossi statunitensi, il 26% da quelli cinesi e solo il 4% da gruppi di altre nazioni. La ricerca dell'Ufficio Studi di Mediobanca sul settore ha rilevato che il giro d'affari è sempre più concentrato: i primi tre player, Amazon, Alphabet e Microsoft, rappresentano oltre la metà dei ricavi aggregati, con Amazon (481,9 miliardi, di cui il 46,5% generato dal retail) in prima posizione dal 2014, che ne concentra da sola oltre un quarto. Nel 2022, i giganti del WebSoft hanno registrato la più bassa crescita dei ricavi nell'ultimo quadriennio, con un +9,6%, ben al di sotto dei tassi di crescita a doppia cifra dei periodi precedenti (+20,9% nel 2020 sul 2019 e +24% nel 2021 su 2020). Con una redditività in calo (ebit margin al 14,7%), nel 2022 le multinazionali WebSoft si posizionano al quinto posto nel confronto con gli altri settori. Se però ci si focalizza esclusivamente sull'anima digitale e si esclude l'e-commerce, il loro ebit margin sale al 23,9%, secondo solo a quello delle case farmaceutiche. A fine 2022, la forza lavoro delle WebSoft contava quasi quattro milioni di persone in tutto il mondo, in aumento di un milione e mezzo di unità rispetto al 2019, di cui +743mila assunti dalla sola Amazon, regina indiscussa per numero di occupati: 1.541mila a fine 2022.