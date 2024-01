2.700 edicole sparite in 4 anni, Unioncamere

La crisi dell'editoria è anche la crisi dei 'giornalai'. Nel corso di 4 anni, quasi 2.700 edicole in tutto il Paese sono scomparse, di cui 2.327 erano imprese individuali. Lo rivela un'elaborazione di Unioncamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese: una perdita netta superiore al 16% (-18,6% considerando solo le ditte individuali), con tassi di variazione a doppia cifra in molte province, come Isernia, che ha visto chiudere oltre un terzo delle unità locali, Trieste con un -31,1%, Ancona con un -30%. A fine settembre 2020, comunque, i punti vendita di giornali e periodici contavano su circa 13.500 localizzazioni, mentre a settembre 2019 erano oltre 16mila. Solo Bolzano e Sondrio, grazie all'apertura di una nuova edicola nel quadriennio, hanno visto crescere questa tipologia di impresa, mentre Oristano ha mantenuto tutte le sue 51 rivendite di giornali. La riduzione delle rivendite non è solo un danno per quanti continuano a preferire aggiornarsi sulla carta stampata piuttosto che su strumenti digitali, ma è anche un peccato sotto il profilo della crescita della componente femminile e giovanile nell'impresa, come sottolinea Unioncamere: considerando le quasi 12mila imprese registrate a fine settembre (al netto, quindi, delle unità locali aggiuntive), 4.450 risultano essere femminili e 701 giovanili. Ciò significa che il mestiere dell'edicolante piace molto alle imprenditrici, che in quest'ambito rappresentano più del 37% del totale delle imprese registrate, con una presenza ben più consistente di quanto avvenga considerando il totale delle imprese (di cui le imprese femminili rappresentano circa il 22%).