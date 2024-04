Turisti del vino: 12 milioni nel 2024

Nel 2024 saranno 12 milioni i turisti del vino. Un dato che segna un incremento del 20% circa rispetto allo scorso anno. Per non meno di 18 milioni di pernottamenti collegati direttamente al fenomeno. A stimarlo una indagine congiunta di Cna Turismo e Commercio e di Cna Agroalimentare diffusa alla vigilia del Vinitaly, il salone dei vini in corso a Verona fino al 17 aprile. Per due terzi abbondanti gli enoturisti saranno italiani, per il resto stranieri.