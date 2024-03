Con la massima valutazione ‘A’ (scala da ‘D-‘ ad ‘A’), in miglioramento rispetto ‘A-‘ dello scorso anno, Terna (in foto l’ad e dg Giuseppina Di Foggia) è stata riconosciuta dal Climate Change di CDP (ex Carbon Disclosure Project), fra le aziende internazionali leader nel coinvolgimento dei propri fornitori nella lotta al cambiamento climatico.