Taylor Swift: le truffe sui biglietti aumentate dell’87% in vista di concerti sold-out a Milano

Milano, 11 luglio 2024 – In arrivo uno (anzi due) dei concerti più attesi dell’anno: nel weekend l’Eras Tour di Taylor Swift approda a Milano, con due date allo stadio di San Siro. I due eventi sono sold out da mesi, ma online si continuano a vendere e scambiare biglietti. E non mancano le truffe.

La banca digitale Revolut ha rilevato in questi giorni un incremento dell’87% delle truffe sui biglietti dei concerti rispetto alle settimane precedenti. I dati diffusi da Revolut sono basati sulle denunce dei propri clienti, che hanno effettuato pagamenti per beni mai ricevuti.

L'Eras Tour di Taylor Swift è atteso a Milano per il 13 e 14 luglio (Ansa)

In media, l’importo che viene sottratto dai truffatori in occasione dei concerti di Milano è di 208 euro a biglietto, con picchi fino a 260 euro. Le truffe si concretizzano nella quasi totalità attraverso i social network, in particolare tramite Facebook, e colpiscono le fasce d’età più giovani.

“Sappiamo che concerti come l'Eras Tour sono eventi imperdibili” commenta Dave Eborne, Head of fraud operations di Revolut “ed è un peccato avere la conferma che tanti criminali senza scrupoli si stanno approfittando dei fan”.

Le tattiche più comuni utilizzate dai truffatori comprendono l’impossibilità di incontrarsi di persona, dal momento che i venditori fraudolenti non vivrebbero nella stessa città in cui si svolge il concerto. In questo modo chiedono di concludere l’affare online, invece che incontrare l’acquirente.

È necessario tenere alta l’attenzione soprattutto negli ambienti meno controllati: siti non ufficiali o marketplace sui social network, dove non esistono verifiche di veridicità dei biglietti venduti e dell’identità degli utenti.