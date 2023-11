Taglia i costi e corre in Borsa

Conti in linea con le aspettative e in ripresa rispetto alle difficoltà della prima parte dell’anno. Taglio dei costi, circa 100 milioni stimati nel 2024. Rifocalizzazione sui settori strategici, a partire dalla televisione tradizionale e con forte attenzione al digitale. Il gruppo tedesco Prosieben delinea il suo futuro a breve e la Borsa reagisce bene, con una corsa del titolo del 9,9% 5,39 euro dopo un lungo periodo di cali. Del rialzo beneficia anche Mfe-Mediaset, che da tempo ha puntato sulla società media con sede in Baviera ed è di gran lunga il primo azionista con quasi il 30% dei diritti di voto.