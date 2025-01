Quali sono i supermercati aperti il 6 gennaio 2025. Orari e info utili catena per catena

Roma, 5 gennaio 2025 – Dimenticato qualcosa nel carrello della spesa? Per fortuna, come per le festività natalizie, anche per la Befana alcuni supermercati rimarranno aperti, seppure con orari diversi per il 6 gennaio 2025. Dalla Pam al Conad, passando per Carrefour, ecco le catene di supermercati aperti il 6 gennaio.

Sommario

Per l’Epifania la catena Pam Panorama opta per l’apertura straordinaria di alcuni punti vendita con orario ridotto. I supermercati che resteranno aperti apriranno infatti con un'ora di ritardo e chiuderanno un'ora prima rispetto al normale, garantendo comunque la possibilità di fare acquisti dalle 9 alle 21. Per sapere se il punto vendita più vicino rimarrà aperto e secondo quale orario è sempre consigliato consultare il sito ufficiale oppure telefonare.

Alcuni dei supermercati Coop saranno aperti anche nel giorno dell’Epifania, ma con un orario ridotto. Le aperture avverranno mezz'ora più tardi e la chiusura sarà anticipata di mezz'ora, con orario quindi dalle 8:30 alle 20:30. Anche in questo caso, telefonare il punto vendita più vicino o consultare il sito ufficiale è sempre utile prima di mettersi in viaggio.

Anche il Conad manterrà aperti alcuni punti vendita, seppur con orari ridotti e diversificati di esercizio in esercizio, con orario indicativo in cui fare la spesa tra le 8.30 e le 20.30.

Alcuni punti vendita della catena Carrefour resteranno aperti il 6 gennaio con orari straordinari: consultando il sito web, infatti, si scopre che alcuni punti vendita che rimarranno operativi durante l’Epifania saranno aperti dalle 7:30 alle 21, altri anche fino alle 22.

Anche Esselunga sarà aperta il 6 gennaio per gli acquisti dell'Epifania, seguendo un orario festivo. I clienti potranno fare la spesa dalle 8 alle 20, come avviene normalmente la domenica. Per conoscere il punto vendita più vicino aperto il 6 gennaio, anche in questo caso, è consigliato visitare il sito web oppure telefonare ai negozi di riferimento.

I supermercati Md rimarranno aperti il 6 gennaio con orario normale. Sarà dunque possibile fare spesa in uno dei suoi punti vendita, dalle 8 alle 20.

I supermercati Lidl rimarranno aperti con gli orari abituali del lunedì, che possono variare da un punto vendita all'altro. È consigliabile consultare il sito o contattare il negozio di riferimento per conoscere gli orari esatti del 6 gennaio.

Il 6 gennaio i supermercati Aldi saranno aperti e seguiranno l'orario domenicale, con aperture dalle 9 alle 20. Poiché alcuni punti vendita a livello locale hanno dichiarato però di rimanere chiusi per l’Epifania, anche in questo caso, è consigliabile telefonare direttamente al supermercato più vicino per sapere se è aperto.

I punti vendita Bennet, come si legge nel sito web, dovrebbero essere aperti anche il 6 gennaio, con orari speciali per l'Epifania. Sarà possibile fare la spesa dalle 8:30 alle 20:30, seguendo gli orari tipici del lunedì.

Solo alcuni supermercati della catena Familia saranno aperti il 6 gennaio. L'elenco completo dei punti vendita aperti, con gli orari, è disponibile sul sito ufficiale del superstore.

A differenza di altri supermercati, i negozi Despar avranno orari variabili per il 5 e il 6 gennaio. È consigliabile consultare il sito per verificare le aperture straordinarie. Ad esempio, alcuni punti vendita saranno aperti il 5 gennaio dalle 8:30 alle 20, mentre il 6 gennaio rimarranno chiusi. Altri, invece, rimarranno chiusi il 5 e aperti invece il 6 gennaio dalle 7 alle 21.

Anche il Gigante avrà alcuni punti vendita aperti per la Befana, sebbene con orari variabili. Alcuni supermercati saranno aperti dalle 8 alle 12:30, mentre altri seguiranno orari dalle 8:30 alle 20. È consigliato consultare il sito ufficiale o telefonare direttamente al punto vendita per confermare gli orari di apertura.