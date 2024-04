Supermercati aperti il 25 aprile 2024, marchi e orari. Dove fare la spesa per la festa della Liberazione

Roma, 24 aprile 2024 – Sono cambiati i tempi, molto prima dei valori. Nel terzo millennio in cima alle aspettative dei consumatori italiani c’è la richiesta di poter fare acquisti in ogni momento della giornata, comprese quelle festive. Se da una parte il commercio online non fa distinzioni tra giorno, notte, Natale o Ferragosto, i punti vendita fisici si stanno adeguando in maniera sempre più marcata al trend. Rientrano nella casistica anche i supermercati, ormai propensi a garantire con grande flessibilità gli ingredienti per un fuori menù dell’ultimo minuto. Qualsiasi sia l’ultimo minuto. Festa della Liberazione compresa. Scorrendo tra i siti dei vari marchi della grande distribuzione, si trovano informazioni più o meno dettagliate sui punti vendita aperti il 25 aprile, che nella maggior parte dei casi invitano a scorrere mappe virtuali indicando le località di interesse.

Coop

La galassia che ruota attorno al marchio Coop è quella che terrà il maggior numero di serrande abbassate. Molte, ma non tutte. Se per esempio a Bologna le insegne saranno spente, lo stesso non si può dire per altre grandi città, a partire da Milano e Torino. Le scelte non sono comunque univoche, visto che ogni punto vendita ha adottato strategie diverse, che si possono consultare indirizzo per indirizzo, con in alterativa il riferimento telefonico abbinato all’invito di cercare un riscontro diretto. Come per esempio nel caso dell’area di Roma. Nel capoluogo lombardo la tendenza è quella di osservare un’apertura tradizionale, in quello piemontese invece sono diversi punti vendita che si orientano per la sola mezza giornata.

Conad

Nell’area bolognese sarà a aperto il centrale punto vendita di viale dell’Indipendenza, che però farà da eccezione rispetto ai tanti altri che resteranno chiusi. Saranno invece aperti la maggior parte dei supercati a Milano, Torino e Verona. A Roma, l’indicazione è quella di contattare i singoli esercizi.

Esselunga

Le aperture sono generalizzate praticamente in tutta Italia durante la giornata del 25 aprile. Qualche punto vendita anticipa che il negozio resterà chiuso il Primo maggio, ma per quanto riguarda la Festa della Liberazione, l’orientamento è ampiamente delineato.

Penny

Il mondo Penny Market, evidentemente prevedendo l’alto interesse dei consumatori sulla tematica, già nella pagina iniziale del sito ha previsto una sezione appositamente dedicata a quanto accadrà in queste ore. Cliccando, è possibile scaricare un documento nel quale sono indicati tutti i punti vendita con relativi orari. La maggior parte, su tutto il territorio, resteranno aperti, una fetta osserverà la sola mezza giornata lavorativa e una piccola parte residuale resterà chiusa.

Aldi

Il gruppo Aldi tiene in considerazione anche le buone maniere, visto che cliccando su diversi punti vendita, viene prima di tutto augurata una serena giornata festiva. In molti casi è specificato che sarà osservato l’orario festivo, che prevede la chiusura alle 13.

Carrefour

Anche Carrefour garantisce ampie aperture, da Milano a Bologna, come nel resto d’Italia, pur con eccezioni in particolare per quello che riguarda i negozi di piccole dimensioni. E’ comunque elencato il contatto telefonico di tutte le strutture, con l’invito a contattare direttamente il supermercato per avere ragguagli specifici.