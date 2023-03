Superbonus 110 al capolinea, cosa cambia dopo il decreto legge a sorpresa del governo

Roma, 17 febbraio 2023 - C’è chi la definisce una super-stretta e chi parla di pietra tombale. Certo è che il decreto-legge varato a sorpresa ieri sera dal governo sul cosiddetto Superbonus segna di fatto la fine degli incentivi in edilizia come li abbiamo conosciuti fino a oggi. Il governo, con un colpo inatteso, mette fine al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura che sono stati alla base del decollo del sistema delle agevolazioni per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico degli immobili. Non solo: si spegne sul nascere l’esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo. E così la sola buona nuova per imprese e famiglie rimane l'allentamento della responsabilità solidale nel trasferimento dei vecchi crediti che aveva di fatto bloccato le operazioni e spinto gli istituti di credito a chiudere ogni partita. Superbonus, cosa succede ora ai crediti degli italiani: 4 domande all'esperto Caos Superbonus. Addio cessione credito. Chi avrà ancora gli incentivi per ristrutturare Superbonus 110 addio: giusto o sbagliato? Le ragioni dei pro e dei contro Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti L’obiettivo della maxi-stretta con cui il governo interviene sul tormentato dossier del...