Superata Amazon per capitalizzazione

Nvidia supera Amazon e diventa la quarta società americana che vale di più dopo Apple, Microsoft e Alphabet. Spinta dalla corsa della domanda per l’intelligenza artificiale, Nvidia è già salita dall’inizio dell’anno del 46% arrivando a valere 1.820 miliardi di dollari, più dei 1.800 miliardi di Amazon. Nvidia sta costruendo una nuova unità aziendale focalizzata sulla progettazione di chip su misura per aziende di cloud computing, oltre a processori avanzati di intelligenza artificiale. L’azienda con sede a Santa Clara, in California, controlla attualmente circa l’80% del mercato dei chip AI di fascia alta. I suoi funzionari hanno incontrato i rappresentanti di Amazon, Meta, Microsoft, Google e OpenAI per discutere della realizzazione di chip personalizzati per loro. Secondo le stime, il mercato dei chip personalizzati per data center crescerà fino a raggiungere i 10 miliardi di dollari quest’anno e raddoppierà nel 2025.