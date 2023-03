"Sulle auto elettriche è in gioco la credibilità dell’Europa"

LA TRANSIZIONE green è inevitabile, ma se non verrà gestita bene l’Europa rischia di perdere la leadership nel settore dell’auto, che coinvolge quasi 13 milioni di lavoratori. La scadenza fissata dall’Ue per immatricolare solo auto elettriche dal 2035 potrebbe infatti aprire le porte all’invasione dei marchi cinesi, che hanno la leadership nella produzione di batterie e microchip. "Uno scenario che ritengo non si avvererà – chiarisce Mattia Adani (nella foto a sinistra, in alto), presidente dell’Unione Europea Industria Lubrificanti – L’industria metalmeccanica europea, inclusa quella italiana, è dotata di tutte le competenze umane, di know-how e tecniche per compiere la transizione all’auto elettrica. Sarà una sfida certamente complessa, ma l’industria europea può vincerla. E non ho alcun dubbio che la vincerà, se questo è ciò che le autorità dell’Ue le chiederanno. Il mio timore, piuttosto, è un altro". Quale? "Ad oggi, le auto elettriche sono molto più costose delle auto tradizionali. È possibile che, per via delle economie di scala che si genereranno, il loro costo scenderà. Ma è solo una speranza il fatto che, senza sussidi, tale costo diventi uguale a quello delle auto di oggi. Né, d’altra parte, si può prevedere un sistema di sussidi permanenti per tutta la popolazione,...