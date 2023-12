"Subito una legge per il clima"

Per accelerare la transizione ecologica in Italia il governo deve approvare al più presto il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici , finanziandone adeguatamente l’attuazione, e rivedere in profondità la bozza del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, presentato a luglio alla Commissione europea, per renderlo coerente con gli obiettivi europei al 2030. Importante sarebbe anche l’approvazione di una Legge per il clima, in modo da definire chiari piani di azione verso la decarbonizzazione dei diversi settori produttivi. È quanto emerso dall’ASviS Live svoltosi ieri (e trasmesso in streaming da Quotidiano.net), dove esponenti di istituzioni, forze politiche, imprese e società civile si sono confrontati sulle analisi e le proposte del Rapporto ASviS 2023.