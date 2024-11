Strategie anti-fumo nel mondo: Svezia vicina a un ambizioso obiettivo. Regno Unito e Nuova Zelanda si affidano alla tecnologia

Ma come viene affrontato il tema del fumo nel resto del mondo? Paesi come Regno Unito e Nuova Zelanda, che negli ultimi anni hanno visto una riduzione consistente del numero di fumatori, hanno da tempo deciso di adottare delle politiche basate sulla riduzione del rischio, inserendo i dispositivi elettronici senza combustione fra le soluzioni disponibili per chi non smette di fumare. La Svezia, invece, dove sono molto diffusi i prodotti senza combustione come lo snus e le nicotine pouches, è molto vicina a raggiungere l’ambizioso traguardo di ridurre la prevalenza di fumatori al di sotto del 5%.

Ma cosa ne pensano gli italiani? Gli esempi del Regno unito e la Nuova Zelanda potrebbero essere replicati anche in Italia? Le istituzioni dovrebbero proporre ai fumatori che non smettono di fumare di considerare il passaggio a prodotti alternativi?

Per sapere di più sulla campagna Sfumature, è possibile visitare il sito Sfumature Italia e le pagine social Facebook e X.