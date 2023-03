Perché sta aumentando lo spam sui social network

Roma, 17 febbraio 2023 - Pop up, banner, annunci. La pubblicità ha ormai invaso la nostra vita. Dai social network, ai nostri siti preferiti è un continuo rimbalzare tra un annuncio e l'altro. Negli anni le tecniche di marketing si sono sempre più affinate ed evolute e a tutti è capitato di ritrovarsi di fronte a un banner che sponsorizza un oggetto appena cercato o di cui abbiamo bisogno. Nell'ultimo periodo, però, la tendenza sembra essersi invertita a favore di annunci pubblicitari che poco hanno a che vedere con gli interessi degli utenti o che propongono prodotti inutili o a volte vere e proprie truffe. Social network La pubblicità comportamentale È risaputo che chi vuole acquistare ad esempio un orologio e ne cerca qualcuno in rete vedrà presto comparire un annuncio pubblicitario che gli propone di comprare proprio l'oggetto di cui ha bisogno. È proprio questo il sistema su cui si basa la pubblicità online, cogliere le esigenze degli utenti e mostrargli ciò che desiderano. Tutto ciò è possibile grazie alla profilazione degli utenti. In questo modo, navigando sul web ed effettuando delle ricerche, creiamo un nostro profilo su cui si baseranno le inserzioni che ci verranno mostrate. Da qualche tempo, però,...