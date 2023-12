Sostenibilità, il podcast di Qn

Si conclude, con le ultime due puntate disponibili su tutti i canali del nostro gruppo e sulle principali piattaforme di streaming, il viaggio intrapreso con TransizionI, il podcast realizzato in collaborazione con Eni che, in sei puntate, ha raccontato le trasformazioni che caratterizzano la nostra contemporaneità, dalle professioni della sostenibilità alle energie rinnovabili. Un progetto audio che ha esplorato la consapevolezza come elemento fondamentale per un mondo più sostenibile.

Nella quinta puntata, assieme alla linguista Vera Gheno, ci siamo occupati dell’importanza delle parole, in grado di definire la realtà intorno a noi, indirizzandone la percezione. Parole che spesso confermano e rafforzano stereotipi e pregiudizi, così come sono capaci di cambiare il senso comune delle cose che viviamo.

Il linguaggio è uno degli strumenti più forti per promuovere l’inclusione sociale. Nella sesta e ultima puntata invece, con Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, è stata data voce alle nuove generazioni e ai nativi digitali, ragazzi che oggi hanno tra i 15 e i 25 anni e che sono abituati a scelte di vita diverse rispetto alle generazioni precedenti: preferiscono, ad esempio, la mobilità condivisa, fare acquisti solidali anche attraverso canali diversi da quelli tradizionali, sono più attenti agli sprechi e non solo.

Un ritratto preciso ed attento delle nuove generazioni raccontato attraverso numeri e tendenze per riuscire davvero a capire i ragazzi e le ragazze delle Generazione Z.

Red. Eco.