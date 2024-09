Sostenibilità e passione. La sfida di Gresmalt

Passione, efficienza e lealtà verso il cliente. Sono i valori del gruppo Gresmalt presente al Cersaie, la fiera internazionale dedicata al settore della ceramica, che chiude i battenti oggi a Bologna. La storia dell’azienda– leader in Italia e nel mondo per la produzione e commercializzazione di gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti – parte nel 1968 quando Carlo Salvarani acquista il terreno di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dove ha inizio la sua avventura imprenditoriale. Gresmalt cresce negli anni, prima sotto la sua guida, poi sotto quella dei figli Alessandra e Filippo.

"Nei tre stabilimenti produttivi – illustra Alessandra Salvarani, chief ESG Officer e vicepresidente – sono stati prodotti 18,2 milioni di m2, con un fatturato di 162,8 milioni di euro". L’azienda, con quartier generale a Sassuolo, ha sette sedi e 507 dipendenti, di cui il 97% impiegato a tempo indeterminato. I prodotti vengono commercializzati attraverso quattro brand: Abitare, Ermes Aurelia, Sintesi e Frassinoro, tutti Made in Italy. Al centro dell’impegno di Gresmalt, una costante ricerca, l’attitudine all’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità.

"Ci impegniamo a contribuire allo sviluppo sostenibile integrando le istanze economiche, ambientali e sociali nei processi decisionali – sottolinea la vicepresidente– . L’ottica di miglioramento continuo ci porta ad investire importanti risorse in innovazione tecnologica per ottimizzare la nostra performance. Il nostro obiettivo è creare prodotti che non solo soddisfino le esigenze dei nostri clienti ma che contribuiscano alla tutela dell’ambiente e al benessere della società".

Tra i traguardi più rilevanti del gruppo di Sassuolo, la riduzione del 22% delle emissioni di CO2 rispetto all’anno precedente e un miglioramento della efficienza energetica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e all’adozione di soluzioni di illuminazione a led negli stabilimenti. Il tasso di riciclo degli scarti di produzione e delle acque reflue è del 100%. "Abbiamo inoltre lavorato sulla provenienza delle materie prime e all’utilizzo di materie prime seconde certificate adottando una tecnologia che consente la produzione di piastrelle eco-concepite a basso impatto ambientale", fa sapere Alessandra Salvarani.

Il futuro di Gresmalt resta orientato alla sostenibilità e all’innovazione. "Continueremo a investire in tecnologie digitali per rafforzare la nostra posizione di leader nel settore ceramico – annuncia Salvarani –. Stiamo esplorando l’uso dell’intelligenza artificiale e del machine learning, nel quadro del modello di “Industria 5.0”, per ottimizzare ulteriormente i nostri processi produttivi e prevedere le esigenze del mercato con maggiore precisione. Un altro ambito su cui stiamo concentrando i nostri investimenti è la gestione responsabile della catena di fornitura. Abbiamo introdotto un processo di valutazione ESG basato sul rischio per i nostri fornitori e stiamo lavorando a stretto contatto con loro per migliorare le pratiche di sostenibilità lungo tutta la catena del valore".