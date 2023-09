Silvio Berlusconi, i figli accettano l’eredità. Oggi la firma

Milano, 11 settembre 2023 - I cinque figli di Silvio Berlusconi accettano pienamente il testamento del padre e la firma agli atti che è attesa per oggi pomeriggio. È quanto si apprende da fonti finanziarie. Nel documento in cui sono contenute le ultime volontà del Cavaliere a Marina e Pier Silvio viene assegnata la maggioranza e il conseguente controllo dell’impero economico dal valore stimato in un minimo di cinque miliardi.

Dalla morte di Berlusconi, avvenuta il 12 giugno scorso, avvocati e consulenti hanno lavorato per chiarire molti aspetti e valori del grande patrimonio: l'accettazione, presso la 'storica' Villa San Martino di Arcore, sarà completa, cioè senza beneficio di inventario da parte di alcuno, opzione che avrebbe allungato di molto i tempi dell'esecutività del testamento a riprova della forte unità famigliare.