Nextchem, gruppo Maire (in foto il ceo Alessandro Bernini), è stata selezionata da Qinghai Yuntianhua International Fertilizer per fornire un process design package per l’ammodernamento di un impianto di urea con due linee di produzione, ciascuna della capacità di 1.200 tonnellate al giorno, nella provincia di Qinghai, in Cina.