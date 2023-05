Sciopero venerdì 26 maggio: treni garantiti e orari città per città. Info Trenord per Milano

Roma, 25 maggio 2023 – Si annuncia un venerdì difficile per chi viaggia. Per domani, 26 maggio 2023, è in programma uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. La protesta è stata indetta dall'Usb per "rilanciare la piattaforma contrattuale", contro "le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”, i “rinnovi contrattuali 'farsa'", le "gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali". In contemporanea, per otto ore (9-17), è previsto uno sciopero nazionale dei treni.

