Scioperi febbraio 2024, le date in calendario. Il 23 e 24 agitazione dei Cobas pro Gaza

Febbraio 2024 mese di scioperi. Coinvolti diversi settori. Ecco quelli già proclamati, da chi e per cosa

20 Febbraio

Proclamato lo sciopero nazionale Ccnl Federcasa. Uil-Fpl, Fp-Cgil E Cisl-Fp. Per le organizzazioni sindacali l’obiettivo è far sì che sia garantita alle lavoratrici e ai lavoratori, impegnati quotidianamente a offrire soluzioni abitative idonee alla fascia di popolazione in condizione di fragilità, una risposta alla grave crisi inflattiva che in questi anni ne ha indebolito il potere d’acquisto. Per la giornata di sciopero del 20 febbraio, saranno organizzati presidi davanti le sedi delle Regioni, nei singoli territori davanti le sedi delle aziende che applicano Federcasa.

21 febbraio

Sicilia, trasporto locale pubblico e privato: Faisa Cisal proclama 4 ore di sciopero per il no ad una finanziaria ritenuta iniqua, inadeguata e inefficace nei confronti del trasporto locale pubblico e privato in Sicilia.

Il 23 - 24 febbraio

“Fermare il genocidio” si legge nel documento firmato da Cub, Sgbm Usb, Si Cobas, Adl Cobas, Adl Varse, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Cobas Sardegna, Gpi, Udap, Api, Clp, Sol Cobas, Clap. "Fermare il genocidio a Gaza con i palestinesi fino alla vittoria" e "No al riarmo e alle spedizioni militari", sono le parole d'ordine di questa due giorni di proteste che inizia venerdì e finisce sabato. Il 23 febbraio si svolgeranno scioperi, mobilitazioni, assemblee e iniziative varie per creare attenzione, informazione, coinvolgimento e partecipazione mentre il 24 si svolgerà una grande manifestazione da Piazza Loreto a Piazza Duomo al pomeriggio con concentramento alle ore 14.30.