Saldi al via, giro d’affari da 4,8 miliardi

Anno nuovo e saldi invernali alle porte: domani iniziano in Valle d’Aosta, seguono poi molte altre regioni, tutte con inizio fissato al 5 gennaio, tra cui l‘Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l‘Emilia-Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Molise, la Sardegna, la Toscana e il Veneto. Queste regioni prevedono un periodo di saldi della durata di 60 giorni, con termine tra il 4 marzo e il 6 marzo. Altre regioni, come il Friuli Venezia Giulia, prolungano il periodo di sconti fino al 31 marzo. Nel Lazio, invece, i saldi si protrarranno per 6 settimane, terminando a metà febbraio. La Liguria stabilisce una durata di 45 giorni, con conclusione fissata all‘18 febbraio. In Piemonte i saldi si estenderanno per 8 settimane, con chiusura a metà marzo. mentre in Puglia e Sicilia si concluderanno rispettivamente il 28 febbraio e il 15 marzo. Nell‘Alto Adige, i saldi invernali sono suddivisi tra comuni non turistici, che vanno dal 13 gennaio al 10 febbraio, e comuni turistici, con inizio il 24 febbraio e termine il 23 marzo. Trento, infine, prevede un periodo di saldi della durata di 60 giorni, con il periodo a discrezione dei commercianti.

Saranno 15,8 milioni le famiglie che, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, si dedicheranno allo shopping scontato: ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

"Sono stime che evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante al contenimento dell’inflazione – spiega il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni – Questi saldi rappresentano un’eccezionale opportunità per trovare nei negozi un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi convenienti".

Giada Sancini