Rottamazione quater, c’è la proroga: ecco le nuove scadenze

Roma, 21 aprile 2023 – Rottamazione-quater, arriva la proroga. Avremo 2 mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 per le cartelle. Lo comunica il Mef in una nota.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno. Conseguentemente è differito al 30 settembre (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio) slitta al 31 ottobre prossimo.