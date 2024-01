Rinnovato il contratto con Editoriale Nazionale

Poligrafici Printing, società quotata all’Euronext Growth Milan, ha comunicato di avere sottoscritto il nuovo contratto di stampa con Editoriale Nazionale, di durata triennale. In particolare, precisa una nota, "la convenzione prevede che Centro Stampa Poligrafici, società interamente controllata dall’Emittente, fornisca fino al 31 dicembre 2026 il servizio per la stampa dei quotidiani editi da Editoriale Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno".

Inoltre CSP ha recentemente ottenuto la certificazione PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification schemes). Questa certificazione rappresenta l’impegno del Gruppo per la gestione sostenibile della filiera produttiva.