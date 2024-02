Ricavi da servizi a 9,4 miliardi (+4,7%)

Il gruppo Vodafone chiude il terzo trimestre battendo le stime degli analisti. I ricavi da servizi sono cresciuti del 4,7% a 9,4 miliardi di euro. Il gruppo prevede ancora un Ebitda rettificato dopo i leasing pari a 13,3 miliardi e un flusso di cassa di 3,3 miliardi. "Le nostre operazioni nel Regno Unito e in Spagna stanno procedendo bene e siamo in trattative attive in Italia" ha confermato l’ad Margherita Della Valle (nella foto). Per quanto riguarda Vodafone Italia, la società ha chiuso il terzo trimestre con ricavi da servizi in calo del 1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, Vodafone Business ha registrato un aumento dei ricavi da servizi del 7,5%, mentre ho. Mobile "continua a crescere" e ad oggi ha 3,2 milioni di clienti.