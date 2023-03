Ricavi a 721 milioni Cedola a 0,25 euro

Technogym (in foto l’ad Nerio Alessandri) ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati record a 721 milioni (+18%), ebitda adjusted a 132 milioni (+23%) e utile netto adjusted a 66 milioni (+29%). Proposto un dividendo di 0,25 euro per azione, per un totale di oltre 50 milioni. Crescita a doppia cifra su tutti i continenti.