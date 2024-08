Rete Adamo, l’alleanza delle aziende per invertire il trend negativo della natalità in Italia

Roma, 20 agosto 2024 - Un’alleanza collaborativa tra aziende, organizzazioni e associazioni per dare una mano al welfare e far ripartire la crescita demografica nel nostro Paese. E’ Rete Adamo, un nuovo laboratorio per co-progettare iniziative congiunte, volte a sostenere la genitorialità e invertire il trend negativo della natalità in Italia.

Rete Adamo è aperta a chi desidera collaborare per promuovere politiche virtuose all’interno delle imprese, in grado di generare impatti positivi per dipendenti e territorio. Tra i suoi membri ad oggi figurano aziende come Plasmon, Chicco, Dolfin ed Edenred Italia. “Come imprese - ha spiegato l’amministratore delegato di Kraft Heinz/Plasmon, Carmela Bazzarelli - affrontiamo questo tema in particolare a partire dalla funzione Risorse umane: è nostra convinzione che valorizzare la genitorialità come responsabilità condivisa, generi impatti positivi su lavoratori e lavoratrici e possa trainare un cambiamento culturale e strutturale a livello di Paese”.

La Rete ha anche lanciato la sua Carta degli Intenti, “un primo strumento che mettiamo in campo per promuovere buone pratiche in grado di supportare e alleggerire i genitori – sottolinea Corrado Colombo, commercial vice president Europe del Gruppo Artsana/Chicco - cercando per quanto possibile di mettere i dipendenti in condizione di scegliere con serenità di avere figli”. “Da sempre sosteniamo le aziende nella valorizzazione delle persone e dei loro percorsi di vita fuori e dentro l’ambito lavorativo – ci tiene a precisare Fabrizio Ruggiero, amministratore delegato di Edenred - compresa, per chi lo desidera, la scelta della genitorialità”. La Carta degli Intenti “illustra poi i valori condivisi della Rete Adamo, come l’inclusività, l’ascolto e lo spirito di apertura verso l’esterno” ha concluso Manuel Lucchetti, chief commercial officer di Dolfin.

In Italia il calo delle nascite non accenna a regredire. Secondo l’Istat nel 2023 i nuovi nati sono stati 379 mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (nel 2022 era 6,7). La diminuzione rispetto al 2022 è di 14mila unità (-3,6%) mentre, in confronto all’ultimo anno in cui nel nostro Paese si è avuto un aumento delle nascite, il 2008, il calo è di 197mila unità (-34,2%). Il fenomeno riguarda sia i cittadini italiani che stranieri che pure sono 3 mila in meno rispetto al 2022 e oggi si riducono a 50 mila, pari al 13,3% del totale dei neonati.