Assicurazioni Rc auto, Ivass: “Oscurati 5 siti abusivi”. L’elenco e come evitare le multe (salatissime)

Roma, 11 dicembre 2023 – Assicurazioni rc auto (appena rincarate): occhio alle truffe.

Ivass ha ordinato l’oscuramento di 5 siti web

L’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – ha appena ordinato l’oscuramento di 5 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:

www.assicurauto.net

broassi.eu

www.assicurafacile.company.site

assicurazioniitaliane6.godaddysites.com

www.bromiagenzia.com.

E’ quanto si legge in una nota. Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

L’Ivass da novembre ha ottenuto il potere di oscuramento dei siti, che prima poteva soltanto segnalare (i casi nel 2020 erano stati 241).

Assicurazioni, come evitare truffe

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea. In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito Ivass le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al Rui e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall’Ivass.

Il numero verde per tutte le info

I consumatori, ricorda l’Ivass, possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 - 14.30.

Attenti: dopo la truffa scatta anche la multa (salatissima)

Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, conferma che il fenomeno è dilagante, da nord a sud. “Solo a novembre abbiamo scoperto 10 casi in città”, fa sapere. Tutti automobilisti rimasti vittime di truffe e quindi di fatto privi di assicurazione, a loro insaputa. Ma il codice della strada non ammette ignoranza. L'articolo 193 al comma 2 è implacabile: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464”. La sanzione pecuniaria è raddoppiata “quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni per almeno 2 volte”, con annessa sospensione della patente “da uno a due mesi”.

E non finisce qui. Aggiunge il comandante Altamura: “Se il multato non porta un contratto di assicurazione valido per altri sei mesi, l’auto viene confiscata”.