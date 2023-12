La raccolta netta di Finecobank (in foto il dg Alessandro Foti) a novembre si è attestata a 286,6 milioni portando il cumulato da inizio anno a 7,566 miliardi di euro. Nel novembre 2022 la raccolta era stata positiva per 479,6 milioni per un cumulato degli 11 mesi di 8,669 miliardi. L’asset mix vede una robusta componente gestita a 214 milioni.