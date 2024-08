Noleggiare auto in vacanza: quanto costa, come evitare spese extra e a cosa stare attenti

Roma, 17 agosto 2024 – Noleggiare un’auto per la propria vacanza estiva è una pratica sempre più diffusa. Nel 2023 il giro d’affari dell’autonoleggio ha sfiorato il miliardo e mezzo di euro, una cifra storica mai intravista, neanche prima della pandemia. Lo confermano i dati raccolti nel report pubblicato da Aniasa. Ma vediamo più nel dettaglio come noleggiare un’auto, quanto cosa e a cosa stare attenti.

Noleggio auto

Come prima cosa, scegliere il canale più adeguato per prenotare facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car, da agenzie e broker. Per la stipula del contratto di noleggio, le compagnie richiedono una carta di credito intestata al guidatore, dove verranno addebitati costo del noleggio, deposito cauzionale (variabile) ed eventuali danni o multe. E' bene tenere a mente che carte elettroniche, carte di debito, prepagate e contanti non verranno accettati. Attenzione, quindi, perché il rischio è di restare a piedi!

Quanto costa

Lo scorso anno il prezzo giornaliero è rimasto sopra i 40 euro al giorno, rispetto ai 33 di qualche anno fa, nonostante la durata media del singolo noleggio sia salita da meno di 7 a oltre 8 giorni (dati Aniasa). I costi del noleggio auto sono influenzati da vari fattori, tra cui il tipo di veicolo, la durata del contratto, il chilometraggio e i servizi aggiuntivi offerti.

Le spese extra

A far lievitare il prezzo del noleggio sono poi le cosiddette spese extra. Generalmente, tutti i contratti di noleggio comprendono chilometraggio illimitato, un guidatore e una copertura assicurativa base. Il resto si paga: dall'abilitazione alla guida di un secondo conducente o di un conducente sotto i 25 anni di età alle tasse aeroportuali alla restituzione dell’auto in una località diversa da quella di partenza, oppure dal seggiolino bimbi (si può decidere di risparmiare portando con sé il proprio) al navigatore. I noleggi auto, poi, offrono diverse coperture assicurative aggiuntive e riduzioni, come riduzione danni premium, assicurazione incendio, pneumatici, cristalli, effetti personali, danni a persone, furto, e assistenza stradale.

Occhio alle spese in caso di sinistro o danno

Se vi servite dei siti di comparazione, in caso di incidente o di danno, dovrete anticipare le spese e poi verrete risarciti. Le Kasko o similari contrattate direttamente con le società di noleggio, invece, fanno tutto loro. In ogni caso attenzione alle franchigie.

Il check-in

Il momento del ritiro è molto importante. Controllate l’equipaggiamento di bordo, libretto compreso. Prima di mettersi al volante, è consigliato controllare lo stato del veicolo (possibilmente scattando delle foto sulle condizioni del veicolo), al fine di evitare che vengano addebitati possibili danni già presenti.

La riconsegna

Alla restituzione attenti al drop off (modalità di ritiro), che potrebbe portare ad addebiti inaspettati: per questo motivo si consiglia di inviare una mail alla società di noleggio con allegate le foto dell’auto scattate al momento del ritiro richiedendo, se necessario, i giustificativi in caso di spese extra.