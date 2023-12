Qualità della vita: è Udine la città dove si sta meglio. Sul podio anche Bologna e Trento

Roma, 4 dicembre 2023 – Udine è la città dove si vive meglio in Italia. Alle sue spalle ci sono Bologna (seconda) e Trento (terza). A rivelarlo è la 34esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. E se per la provincia friulana si tratta di una prima volta assoluta in vetta a questa speciale classifica, dopo essersi piazzata nella top ten solamente tre volte dal 1990 (prima edizione) ad oggi, precisamente nel 2016, nel 2020 e nel 2021. Suonano più come delle conferme, invece, le altre due città sul podio: Bologna era già risultata vincitrice dell'edizione 2022 e sempre in testa nella categoria 'Demografia, salute e società' spinta dai livelli d'istruzione elevati, e Trento, già vincitrice dell'Indice della sportività e di ‘Ecosistema Urbano 2023’.

Le new entry tra le prime dieci Bergamo, quest'anno capitale della cultura insieme a Brescia, sale al 5° posto della classifica dei territori più vivibili, dove solamente nel 1990 aveva occupato l'ottavo posto, e conquista il primato nella classifica tematica di ‘Ambiente e servizi’. Anche Modena, settima, torna in una top ten che aveva raggiunto solo due volte: nel 1999 e nel 2022. Più solido il piazzamento nella parte alta della graduatoria della provincia di Aosta, al quarto posto.

Si confermano nella top ten anche Milano, stabile rispetto allo scorso anno e ancora rima nella categoria 'Affari e lavoro', e Firenze che, dopo aver occupato il podio nel 2022, quest'anno è sesta. Tra le prime dieci anche Monza e Brianza che conquista 14 posizioni e il primato nella categoria 'Ricchezza e consumi' grazie a buoni risultati nella spesa media delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli e ai dati immobiliari. A chiudere la top ten c'è Verona, che l'aveva presidiata sia nel 2020 sia nel 2021. Spiccano invece le assenze di Trieste e Bolzano, scese rispettivamente in 12ª e 13ª posizione.

Anche quest'anno si concentrano soprattutto nel Mezzogiorno le città dove la qualità della vita è peggiore, con l'unica eccezione di Cagliari che arriva al 23° posto. Ma non mancano le novità. In primis il ritorno di Foggia, 107ª, a vestire la maglia nera dopo dodici anni (era stata ultima nel 2011 e nel 2002). Ma nelle ultime 40 posizioni scivolano ben nove province del Centro o del Nord, tre più dell'anno scorso: oltre a Latina (87ª), Frosinone (80ª), Imperia (81ª), Alessandria (70ª) e Rovigo (68ª), ci sono Grosseto (74ª), Viterbo (75ª), Rieti (73ª) e Massa Carrara (72ª).

Perdono terreno Agrigento, Sud Sardegna, Palermo, Brindisi, Trapani; conquistano diversi gradini Vibo Valentia, Enna, Catanzaro, Salerno, Potenza e Isernia. Tra le ultime cinque classificate arrivano anche Siracusa (104ª, perde 14 posizioni) e Napoli (105ª, perde 7 posizioni).

Restano sostanzialmente immobili, invece, le altre grandi aree metropolitane se si escludono Bologna, Milano e Firenze: Roma è 35ª (-4 gradini), preceduta da Venezia (-12) e seguita da Torino (36ª) e Genova (47ª, in calo di 20 posizioni).

