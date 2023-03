Quale tv comprare nel 2023, una guida ragionata. A cosa bisogna fare attenzione

Tv, caccia all'offerta migliore (foto d'archivio)

Roma, 18 gennaio 2023 - Full hd, 4k o 8k. Schermo Lcd, Oled, Qled. Chiunque, almeno un volta, abbia acquistato o pensato di acquistare una tv si è imbattuto in questa serie di sigle che differenziano la qualità dell’immagine e della televisione stessa. La tecnologia negli ultima anni ha rivoluzionato il modo di guardare la tv regalando agli spettatori un’esperienza del tutto nuova rispetto al passato, ma rendendo molto più complesso l’acquisto di un televisore. Come fare, quindi, a orientarsi tra le tante offerte presenti sul mercato? La risposta è valutando e conoscendo le differenze tra le varie tecnologie.

LED, QLED, OLED

Sembra un gioco di parole e invece no. Le televisioni dal punto di vista della tecnologia hanno fatto passi da gigante e la qualità cambia da un tipo di schermo a un altro:

Tv Led sono dotate di schermi a cristalli liquidi retroilluminati dai led. In sostanza offrono una buona gamma di colori, ma una resa non ottimale durante le scene un po’ scure o buie. Il pro è sicuramente il prezzo molto competitivo.

Tv Qled sono anche loro dotate di schermi a cristalli liquidi retroilluminati dai led, ma in aggiunta hanno un filtro quantico che permette una resa migliore dei colori, con un buon contrasto e immagini di qualità anche in stanze illuminate. Il contro è un prezzo più alto rispetto ai tv led

Tv Oled è sicuramente la tecnologia che offre la miglior qualità delle immagini. Le televisioni Oled, infatti, hanno schermi che si illuminano grazie all’utilizzo di molecole organiche elettroluminescenti che generano luce quando si attiva la corrente. Il risultato sono immagini con una resa ottima sui colori, i contrasti e il nero. Il contro è un prezzo decisamente più elevato dei precedenti modelli



FULL HD, 4K e 8K

Una volta scelto che tipo di schermo si preferisce per la propria tv è il momento di studiarne la risoluzione, cioè il numero dei pixel che compongono un’immagine e ne stabiliscono la qualità della visione: maggiore è il numero di pixel, migliori saranno i dettagli. Le tv più comuni e a oggi meno costose, ma che offrono comunque una buon rapporto prezzo/qualità dell’immagine, sono le Full Hd che hanno una risoluzione di 1920x1080 pixel. Salendo di fascia troviamo le tv 4k con una risoluzione di 3840x2160 pixel, ideale per giocare o vedere film in streaming (se la connessione utilizzata è stabile e consente una visione fluida del video). Le televisioni con questa risoluzione stanno, già da qualche anno, facendo breccia nel mercato con prezzi che variano dai 200 ai 600 euro, a seconda del modello e della dimensione, rappresentando spesso la scelta preferita dai consumatori. Infine, troviamo le tv 8k, con una risoluzione pari a 7680x4320 pixel, che oggi rappresentano un’alternativa ancora non per tutti perché, oltre al prezzo decisamente proibitivo, i contenuti disponibili in 8k sono ancora pochi.



SMART TV E SISTEMI OPERATIVI

Navigare in internet, guardare film in streaming e tanto altro. Oggi con una tv si può fare di tutto, trovarne una che non sia smart è praticamente impossibile. Anche in questo caso, quindi, è fondamentale la scelta della marca della tv e del sistema operativo proposto, da Android, WebOS, vIDAA OS o Tizen OS.