QN aumenta i lettori e rafforza la terza posizione

QN Quotidiano Nazionale aumenta il numero complessivo dei suoi lettori e rafforza la terza posizione fra i quotidiani generalisti italiani, sia come lettura carta che come carta+replica. Lo certificano i dati Audicom-Sistema Audipress 2024/II, risultato dell’indagine ufficiale che monitora in maniera continuativa le abitudini di lettura e la fruizione delle principali testate italiane.

Per questa pubblicazione sono state realizzate 27.766 interviste con il sistema misto CAPI Doppio Schermo/CAWI, lungo un calendario di rilevazione di 33 settimane complessive dall’11 settembre 2023 al 14 luglio 2024, su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 14 anni e oltre. Il dato dei lettori complessivi delle testate rilevate è in leggera flessione rispetto alla rilevazione precedente (-1,9% rispetto all’edizione 2024/I): il totale dei lettori di quotidiani è di 11 milioni 207mila (-221.000 rispetto alla rilevazione omogenea precedente), di cui sono 2.441.000 i lettori di quotidiani in copia replica (-3,3% rispetto alla rilevazione precedente).

QN Quotidiano Nazionale, con 1.063.000 lettori carta+replica, segna un incremento del 2,5% rispetto alla rilevazione 2024/I e si conferma al terzo posto fra i quotidiani generalisti, sia come lettura carta che come carta+replica. Crescono anche tutti i quotidiani del Gruppo Monrif: Il Resto del Carlino raggiunge quota 519.000 lettori (+3%), La Nazione 382.000 (+2,1%) e Il Giorno 162.000 (+1,9%).

Perdono terreno, invece, tutti gli altri quotidiani analizzati, tranne Il Messaggero, che segna un +4,2% (666.000 lettori) e il Giornale (+1%, 305.000 lettori).

Il Corriere della Sera, infatti, scende a quota 1.697.000 lettori (-3,7%), Repubblica a 1.347.000 (-3,9%), La Stampa a 803.000 (-5,1%), Il Sole24Ore a 679.000 (-5,8%) e II Fatto quotidiano a 528.000 (-4,9%). La Gazzetta dello Sport, con 2.086.000 lettori, continua a essere il quotidiano più letto, ma segna un -1,2% (-26.000 lettori) rispetto alla precedente rilevazione.

Perde Corriere dello Sport (917.000 lettori, -4,5%) e cresce Tuttosport (567.000 lettori, +1,1%).

Andrea Ropa