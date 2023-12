Proroga Superbonus 110, Forza Italia insiste sull’avanzamento lavori arrivati al 60%. Soluzione in extremis?

Roma, 16 dicembre 2023 – "Sui bonus edilizi non è stata ancora trovata la soluzione ma Forza Italia insiste affinché il governo la individui prima della fine dell'anno. Forza Italia ritiene che vada perseguito con determinazione chi ha abusato e truffato lo Stato. Ma i tanti cittadini e le aziende oneste devono poter completare i lavori ottenendo una proroga. Purtroppo i bonus edilizi sono costati allo Stato circa 150 miliardi, troppi, perché sono stati programmati e gestiti malamente. Forza Italia chiede tuttavia che si giunga a una conclusione positiva affinché chi deve completare i lavori lo possa fare con una proroga di pochi mesi. Il ministro Giorgetti fa giustamente il suo mestiere, quello di tenere i conti dello Stato in ordine proprio nel momento in cui stiamo discutendo in Europa il patto di stabilità. Ma Forza Italia ritiene si possa trovare la quadra". Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli.

Si studia una norma per la proroga del Superbonus

Domenica 17 dicembre dalle 19 la Commissione Bilancio del Senato si riunirà con la prospettiva di andare a oltranza nella notte per arrivare a votare il mandato al relatore nel corso di lunedì 18 dicembre. Restano però ancora alcuni nodi da sciogliere: la possibilità allo studio dei tecnici del Mef che venga ampliato il tesoretto a disposizione delle misure parlamentari – al momento ammonta a 100 milioni – e quella che in extremis venga aggiunta una norma sullo stato avanzamento lavori del Superbonus edilizio 110%.

In due giorni di lavoro la Commissione ha votato 1.500 emendamenti delle opposizioni al testo base, scartandoli tutti, molti altri sono stati accantonati in attesa di domani. Ora restano da votare i 17 emendamenti depositati dai relatori, i 4 del governo e i testi comuni sottoscritti dalle opposizioni con misure contro la violenza sulle donne.

Successivamente si potrà procedere con il voto sul mandato al relatore. "Mi ritengo davvero soddisfatto del lavoro svolto sulla legge di bilancio dalla Commissione. Dopo un confronto serrato e approfondito abbiamo votato più di 1500 emendamenti. Domani sera alle ore 19 la Commissione tornerà a riunirsi per approvare il mandato ai relatori", specifica Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama.

Forza Italia intanto continua a spingere per la possibilità di un intervento in extremis che proroghi per qualche mese gli stati di avanzamento lavori dei cantieri arrivati oltre il 60% con il Superbonus, per evitare il rischio di imprese in difficoltà a causa dei crediti inesigibili e ponteggi che rimangono allestiti. "Ho letto dichiarazioni anche di una certa apertura da parte del ministro Giorgetti, indipendentemente dagli esiti anche onerosi del Superbonus in questi anni. Vediamo se questa norma tecnica può entrare già in manovra, interessa soltanto i condomini che possono segnalare a che stato di avanzamento lavori sono arrivati rispetto al 60% registrato dall'Agenzia delle Entrate. Almeno questo, e basta", argomenta Dario Damiani di FI, uno dei relatori della manovra.